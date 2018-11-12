Белорусско-китайский молодежный инновационный форум пройдет 15-16 ноября в Минске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты - 2018" пройдет 15-16 ноября в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник", сообщили БЕЛТА в вузе.

Во время форума запланированы семинары-презентации молодежных научно-технических и инновационных идей и проектов. Будет организована работа научных секций, посвященных IT, приборостроению, робототехнике, искусственному интеллекту, спортивной инженерии, межкультурным коммуникациям Беларуси и Китая.

Кроме того, участники посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", ознакомятся с возможностями этой уникальной площадки для развития международного высокотехнологичного сотрудничества.

Молодежный инновационный форум "Новые горизонты" проводится с 2014 года на базе университетов, научных организаций и субъектов инновационной инфраструктуры Минска и Шэньяна (секции транслируются в режиме online). Он призван содействовать развитию сотрудничества студентов и молодых ученых Беларуси и Китая по созданию и коммерциализации результатов научных исследований и разработок, а также взаимообогащению национальных культур и укреплению дружеских отношений.

Ежегодно в форуме принимает участие более 200 человек. Мероприятие проводится при поддержке органов госуправления Беларуси и КНР.-0-