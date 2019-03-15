Белорусско-китайский научно-исследовательский и образовательный центр открылся на базе БГУИР

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялась торжественная церемония открытия совместного научно-исследовательского и образовательного центра в области высоких технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Восточно-Китайского научно-исследовательского института компьютерных технологий (СЕТС 32), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУИР.
"Открытие центра - следующий шаг в развитии партнерских взаимоотношений между БГУИР и СЕТС 32, - отметил на открытии центра ректор БГУИР Вадим Богуш. - Деятельность центра будет способствовать развитию международного сотрудничества, укреплению международной кооперации ученых для решения прорывных проблем в сфере высоких технологий, подготовке высококвалифицированных кадров и созданию конкурентоспособной инновационной научно-технической продукции в области радиоэлектроники, инфокоммуникаций, искусственного интеллекта и информационных технологий."
Центр создан при поддержке Китайской корпорации электронных технологий (СЕТС), самой мощной национальной корпорации в Китае в области оборонной электроники, электроники для обеспечения безопасности и информатизации, на базе научно-конструкторского центра перспективных радиоэлектронных систем сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн БГУИР.-0-
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