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02 октября 2019, 14:22

Белорусско-китайское образовательное сотрудничество набирает обороты - Тозик

Анатолий Тозик. Фото Алины Гришкевич
Анатолий Тозик. Фото Алины Гришкевич

2 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайское образовательное сотрудничество набирает обороты. Такую точку зрения выразил директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ профессор Анатолий Тозик на встрече с китайскими студентами, которая состоялась по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Китайские студенты факультета журналистики БГУ посетили Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ в день китайского национального праздника. Вместе с преподавателями и учащимися РИКК они посмотрели военный парад, трансляцию которого вел китайский телеканал CCTV.

Фото Алины Гришкевич
Фото Алины Гришкевич

Анатолий Тозик, который в 2006-2011 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в КНР, рассказал: "Ровно 10 лет назад, 1 октября 2009 года, в качестве посла я присутствовал на трибуне площади Тяньаньмэнь в Пекине и наблюдал грандиозные торжества, военный парад и демонстрацию трудящихся. Впечатления остались в памяти на всю жизнь".

Профессор познакомил студентов с работой института, провел экскурсию по новому зданию. Здесь создается крупнейшая в Беларуси библиотека, где будут представлены издания по истории, культуре и социально-экономическому развитию КНР. Китайское правительство передало в дар около 6 тыс. наименований книг на китайском, русском и английском языках.

Завершилась встреча учебной пресс-конференцией. Анатолий Тозик ответил на вопросы молодежи, а также предложил обсудить тему создания на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция и факультета журналистики учебного пресс-центра. Он подчеркнул важность белорусско-китайских обменов и сотрудничества в области образования, ведь именно молодежи двух стран предстоит строить будущее, развивать взаимодействие между Беларусью и Китаем, в том числе в рамках "Пояса и пути".

Республиканскому институту китаеведения имени Конфуция БГУ присвоено звание "Образцовый институт Конфуция". Торжественная церемония по этому случаю состоялась в сентябре во время Европейского форума институтов Конфуция с участием представителей 12 стран. РИКК БГУ - единственное на постсоветском пространстве учреждение, удостоенное звания образцового. Такой статус наделяет его официальными полномочиями координации деятельности всех институтов и классов Конфуция, которые действуют в Беларуси. В учреждении активно ведутся научные исследования социально-экономического развития современного Китая и актуальных вопросов белорусско-китайского сотрудничества. Кроме того, РИКК сопровождает научное и научно-техническое сотрудничество БГУ с организациями КНР.

Как ожидается, в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция БГУ будет издан учебник белорусского языка для китайских студентов, также совместно с Институтом языкознания НАН создаются белорусско-китайский и китайско-белорусский словари.-0-

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