Белорусско-китайское сотрудничество в образовательной сфере динамично развивается - Карпенко

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайское сотрудничество в образовательной сфере динамично развивается, заявил министр образования Игорь Карпенко во время церемонии закрытия Года образования Беларуси в Китае. Она состоялась в Минском государственном лингвистическом университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, подводя итоги Года образования Беларуси в Китае, мы с гордостью можем сказать, что принятие решения о его проведении было, без сомнения, верным, а интенсификация нашего движения навстречу друг другу в образовательной сфере достигла небывалых высот. Нам действительно есть чем гордиться и что беречь в наших отношениях", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, в настоящее время между университетами двух стран подписано более 400 прямых договоров о сотрудничестве, 32 из них - в 2019 году. В том же году Беларусь посетили более 40 делегаций учреждений образования Китая, а белорусские делегации более 30 раз направлялись в КНР. Нормативно-правовую базу сотрудничества дополнило межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. "Во время состоявшегося в мае 2019 года пятого совместного заседания Комиссии по сотрудничеству в сфере образования Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству нам была предоставлена возможность не только сверить часы, но и выработать ряд важных решений, определяющих развитие двустороннего взаимодействия на перспективу", - отметил министр.

Результатом тесного взаимодействия учреждений образования двух стран является реализация свыше 20 совместных образовательных программ первой ступени высшего образования и более 10 - второй ступени. Прорабатывается возможность организации совместной подготовки кадров высшей научной квалификации. Очередным шагом в процессе создания совместных образовательных структур является открытие института на базе Белорусского государственного университета совместно с Даляньским политехническим университетом.

Игорь Карпенко подчеркнул, что реализация Года образования Беларуси в Китае позволила совместными усилиями не только существенно нарастить динамику двустороннего взаимодействия в сфере образования и университетской науки, упрочив прямые межуниверситетские связи и реализовав ряд взаимовыгодных проектов, но и сформировать колоссальный потенциал для его дальнейшего развития на благо двух стран. "Убежден, что, продолжая движение навстречу друг другу намеченным курсом, мы еще больше укрепим тот фундамент для развития политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, которым, без сомнения, является сфера образования", - добавил он.

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Карпенко: ситуация с коронавирусом не отразится на учебном процессе китайских студентов "Мы сместили каникулы для китайских студентов, которые уехали домой. При необходимости мы готовы продлить для них каникулы", - сказал министр образования.

Цуй Цимин: мы высоко ценим поддержку и помощь, которую получают китайские студенты в Беларуси "Я также хочу выразить благодарность руководству вашей страны за помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси.