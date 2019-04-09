Белорусско-корейский форум по науке и инновациям открывается в Минске

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Белорусско-корейский форум "Наука. Инновации. Производство" пройдет в Минске 9-10 апреля, сообщили БЕЛТА в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник".

Форум проводится с целью развития двустороннего сотрудничества в научной и инновационной сферах, установления новых деловых контактов. Будут определены перспективные направления и формы взаимодействия, способствующие развитию инновационных процессов в обеих странах. "Также важными задачами являются презентация инновационных структур, научных центров, инновационных и инвестиционных проектов обеих стран, направленных на реализацию приоритетных национальных программ и продвижение технологий и наукоемкой продукции различных отраслей на внешние рынки", - отметили в технопарке.

Деловая программа форума рассчитана на два дня. Она включает пленарное заседание с участием представителей Республики Корея и Беларуси, а также научные секции "Нанотехнологии", "Биотехнологии" и семинар по научно-технической информации.

Организаторами форума выступают Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и ИКТ Республики Корея.-0-