Белорусско-молдавский центр переподготовки газовщиков планируется создать в Кишиневе

14 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусско-молдавский учебный центр переподготовки кадров в сфере газоснабжения планируется создать в Кишиневе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы по переподготовке и аттестации персонала Технического центра промышленной безопасности и сертификации Молдовы Юрий Трухин на XIII Международной научно-практической конференции "Инновации. Образование. Энергоэффективность", которая проходит сегодня в Витебске.

Проект будет реализован Техническим центром промышленной безопасности и сертификации Молдовы и, с белорусской стороны, Государственным институтом повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-Институт". "Работа уже ведется, но пока мы находимся на начальной стадии: прорабатываются технические детали, уточняются законодательные нюансы. Думаю, в перспективе ближайших лет мы создадим этот центр", - сказал Юрий Трухин.

Особое внимание он обратил на системный обмен опытом и новейшими технологиями, налаженном между двумя странами. "Опыт Беларуси по подготовке кадров для объектов теплоэнергетики, газоснабжения и газопотребления для нас очень ценен. Многое из него находит широкое применение в Молдове. При этом наши наработки также интересны белорусским коллегам", - отметил Юрий Трухин.

В двухдневной конференции принимают участие ГПО "Белтопгаз", Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, Института энергетики НАН Беларуси, Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, представители бизнес-структур и научного сообщества Беларуси. В центре внимания экспертов - итоги апробации и внедрения теоретических, экспериментальных, конструкторских и технологических работ в энергетике и других отраслях экономики, результаты использования энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, актуальные вопросы реализации инновационных методик и проектов в системе дополнительного образования взрослых.

Организатором мероприятия выступает Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-Институт" при поддержке Министерства энергетики, ГПО "Белтопгаз".-0-

"Витебскоблгаз" направил на внедрение энергоэффективных технологий более Br30 млн Об этом сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер предприятия Александр Бранцевич на XIII Международной научно-практической конференции "Инновации. Образование. Энергоэффективность".