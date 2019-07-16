Белорусско-российский молодежный бизнес-инкубатор откроют в Казани

16 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российский молодежный бизнес-инкубатор откроется в 2020 году в Казани. Об этом сообщил сегодня руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев на VII Российско-белорусском молодежном форуме "Молодежь - за Союзное государство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас у нас развивается много новых форматов двусторонних контактов между региональными молодежными организациями. Есть, например, такой формат, как молодежный бизнес-инкубатор, который позволяет объединить молодых предпринимателей наших стран. В 2020 году мы планируем открыть второй такой бизнес-инкубатор в Казани, этим активно занимаются коллеги из Российского союза молодежи и Белорусского республиканского союза молодежи", - рассказал Александр Бугаев.

По его словам, подписано уже несколько двусторонних соглашений и контрактов, которые позволяют молодежному бизнесу Беларуси и России взаимодействовать друг с другом на системной основе.

Договор о реализации проекта "Молодежный бизнес-инкубатор" между Минском и Республикой Татарстан планируется подписать на VII Российско-белорусском молодежном форуме.-0-