Белорусско-российский план мероприятий в сфере молодежной политики подписан в Москве

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования Беларуси и Министерство науки и высшего образования России подписали в Москве совместный план мероприятий в сфере государственной молодежной политики на 2019 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре белорусского ведомства по итогам совместного заседания коллегий Министерства образования, ГКНТ Беларуси и Министерства науки и высшего образования, Минпросвещения России, которое состоялось 11 апреля в Москве.

В пресс-центре обратили внимание, что совместная коллегия стала первой после встречи глав двух государств в Сочи в феврале 2019 года. "Тогда в числе прочего были сформулированы поручения по сближению образовательных и научных стандартов и молодежных программ. Именно этому и было посвящено заседание, на котором рассматривались приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на 2018-2022 годы в части формирования общего образовательного пространства и молодежной политики", - отметили в Минобразования.

Участники коллегии обсудили перспективы профессионально-технического и высшего образования. "Достигнуты договоренности по практическим вопросам совершенствования и функционирования Белорусско-Российского университета в Могилеве, обсуждены конкретные планы по взаимодействию в сфере молодежной политики", - констатировали в пресс-центре.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко по итогам заседания отметил, что образовательные системы двух стран интегрируются. "В Беларуси, так же как и в России, занимаются повышением качества образования, ищут механизмы, чтобы сделать его более конкурентоспособным. В том числе решаются вопросы научно-методического обеспечения и глобальные вопросы социализации молодежи, подготовки молодых людей к самостоятельной жизни", - сказал он.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин подчеркнул, что на заседании коллегий собрались представители ведомств, курирующих науку и образование. "Образование неотделимо от науки. Эти вопросы нужно рассматривать в комплексе, реализовывать совместные государственные программы", - убежден он.

Обсуждались также вопросы научно-технического сотрудничества, перспективы создания ассоциации ректоров вузов России и Беларуси. Российская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы перенимать белорусский опыт в сфере школьного образования, расширять направления совместной деятельности в этой сфере.-0-