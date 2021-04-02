Белорусско-российский союз не раз был испытан на прочность и доказал жизнеспособность - Привалов

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российский союз неоднократно был испытан на прочность, но доказал свою жизнеспособность. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов во время торжественного собрания ко Дню единения Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня обе страны уверенно идут в авангарде общемировых интеграционных процессов. Тысячи нитей связывают белорусские и российские предприятия. Становятся еще более прочными братские связи жителей наших стран", - подчеркнул Владимир Привалов.

По словам зампреда, в современной истории Беларуси и России 2 апреля - знаковая дата, которая символизирует твердую приверженность многовековой дружбе и общим духовным ценностям. "Нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее. И этот день можно смело назвать символом нашего духовного единства, преемственности идей, уверенности граждан в завтрашнем дне, - отметил он. - За относительно небольшое время Беларусь и Россия сделали существенный шаг к достижению главной цели. Были созданы необходимые условия для устойчивого развития наших стран, повышения уровня жизни народов и главное - сохранения мира и стабильности на нашей земле".

Год от года укрепляется межрегиональное сотрудничество. Так, Гомельским облисполкомом и областным Советом депутатов заключено 30 двусторонних документов о межрегиональном сотрудничестве с 24 российскими регионами. 78 соглашений о партнерских и побратимских связях с российскими административными центрами реализуют наши города и районы.

Россия в числе основных внешнеторговых партнеров Гомельской области - около 63% товарооборота приходится именно на эту страну-соседку. Так, за 2020 год объем торговли составил около $4 млрд. Активно сотрудничают с российскими партнерами "Белоруснефть", "Гомсельмаш", БМЗ, "Гомельстекло", Гомельский химический завод, "СветлогорскХимволокно", Туровский молочный комбинат и др.

Поддерживаются связи с Россией в сфере культуры, образования, науки и других направлениях. Проходят совместные форумы, семинары, фестивали, встречи деятелей искусств, культурные обмены и гастроли творческих коллективов.

Востребованы у россиян также услуги в медицинской сфере. В 2020 году в учреждениях здравоохранения Гомельской области медицинскую помощь получили более 12 тыс. россиян. Повышенным интересом у гостей из России пользуются санатории "Приднепровский", "Ченки", "Золотые пески", "Серебряные ключи", жлобинский аквапарк, мозырский горнолыжный комплекс и другие оздоровительные и спортивные учреждения.

"Сохранение общих духовных ценностей, укрепление социально-экономического потенциала наших государств - важнейшие задачи. Уверен, что народы Беларуси и России всегда будут решать их сообща", - резюмировал Владимир Привалов.-0-