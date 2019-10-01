Белорусско-турецкий межуниверситетский форум пройдет 2 октября в БГУ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском институте высшей школы Белорусского государственного университета 2 октября пройдет первый белорусско-турецкий межуниверситетский форум, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

В Минск приедет делегация ректоров вузов во главе с председателем Совета по высшему образованию Турции Йектом Сарачем. "Во время форума пройдет заседание делового совета учреждений высшего образования, где участники рассмотрят вопросы подготовки специалистов, признания и эквивалентности дипломов, академических обменов, разработки совместных образовательных программ", - проинформировали в пресс-центре Минобразования.

Форум нацелен на то, чтобы укрепить контакты между вузами двух стран, определить перспективы двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки. С турецкой стороны участие в мероприятии примут представители Сельджукского университета, Технического университета Гебзе, Университета Карабюк, Стамбульского университета и Университета Меденияет. Беларусь представят БГУ, БГУИР, БНТУ, БГПУ, БГТУ, БарГУ, БРУ, МГЛУ, ГрГУ им. Я.Купалы, МГПУ им. И.Шамякина и ПолесГУ. Руководители университетов проведут двусторонние переговоры, детально обсудят реализацию образовательной политики. "Предполагается, что итогом деловых встреч станет подписание соглашений о сотрудничестве. В их числе меморандум о взаимопонимании между БГУ и Университетом Карабюк", - отметили в пресс-центре.

Во время форума пройдет выставка научных достижений отечественных вузов. Кроме того, турецкая делегация посетит минские университеты, где познакомится со спецификой подготовки студентов и организацией учебного процесса.-0-