Белорусско-узбекский институт прикладных технических квалификаций создадут в Ташкенте

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций создадут в Ташкенте. Это следует из проекта постановления Президента Узбекистана, сообщает БЕЛТА.

Документ размещен на специальном портале, где обсуждаются проекты нормативно-правовых документов Узбекистана.

Предполагается, что основным направлением работы института станет подготовка, переподготовка, стажировка и повышение квалификации кадров по стратегически важным для Узбекистана направлениям на основе совместных образовательных программ, а также реализация научной, инновационной деятельности и ее коммерциализация.

Учредителями института выступят Белорусский национальный технический университет и Ташкентский государственный технический университет. Обучение планируется начать уже в этом году. Оно будет вестись на русском языке по таким направлениям, как интеллектуальные приборы, машины и производства, компьютерная мехатроника, биотехнические и медицинские аппараты и системы, управление инновационными проектами промышленных предприятий.

Выпускникам будет выдаваться диплом Белорусского национального технического университета, который в Узбекистане признается документом о высшем образовании.-0-