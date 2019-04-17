Белорусское экологическое движение во время акции планирует посадить 1 млн деревьев

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОО "Белорусское экологическое движение" во время акции "Дерево посажено!" планирует посадить 1 млн деревьев, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по массмедиа общественного объединения Ольга Лелюкова.

"За время различных проектов, реализованных Белорусским экологическим движением, уже высажены сотни тысяч деревьев. Наша цель - 1 млн деревьев. Приглашаем всех поддержать идею акции и посадить свое дерево", - сказала Ольга Лелюкова.

Белорусское экологическое движение предлагает всем желающим выбрать саженцы и посадить дерево у себя на даче, рядом с домом, во время работ по озеленению территорий, субботника и др. Затем следует выложить фото в соцсетях с хештегами акции #ДеревоПосажено, #TreePlanted и передать эстафету друзьям. "Мы выберем трех самых активных и оригинальных участников во Всемирный день окружающей среды (5 июня 2019 года) и вручим приятные сувениры и подарки", - добавили в общественном объединении.

Одно из мероприятий акции прошло 13 апреля в Краснопольском районе на территориях, пострадавших от повреждения жуком-короедом. Идеи акции поддержали не только администрация района, местные жители, школьники, но и крупные коммерческие и некоммерческие организации. Всего на посадке леса трудились около 300 человек. Волонтеры высадили 100 тыс. деревьев за один день. На месте санитарных рубок были высажены саженцы березы, ели и сосны, а осенью планируется заменить не прижившийся лесоматериал и продолжить работы по восстановлению леса. Мероприятие состоялось по проекту Программы малых грантов Глобального экологического фонда "Смягчение негативного воздействия изменения климата путем ликвидации последствий эпидемии жука-короеда в Краснопольском районе Могилевской области" и было приурочено к началу республиканской акции "Неделя леса - 2019".-0-