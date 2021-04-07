Белорусское общество дружбы является надежным и авторитетным партнером МИД - Величко

7 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами является надежным и авторитетным партнером Министерства иностранных дел Беларуси, заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Ирина Величко во время торжественного заседания правления Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами по случаю 95-летия со дня создания этой организации, сообщает БЕЛТА.

"Благодаря Обществу дружбы далеко за пределами Беларуси слышат и знают о белорусской культуре, истории и языке, устанавливаются и укрепляются экономические, социальные и культурные связи между городами-побратимами, а молодежь приобретает ценный опыт межкультурного общения и народной дипломатии, - подчеркнула Ирина Величко. - Ваша работа по налаживанию и укреплению культурных связей является ярким примером народной дипломатии и служит укреплению взаимного доверия между народами и странами, развитию контактов с соотечественниками за рубежом, реализации совместных проектов в области культуры, спорта и туризма".

Представитель внешнеполитического ведомства также выразила мнение: "Сегодня Белорусское общество дружбы - это надежный, авторитетный партнер Министерства иностранных дел. Огромная заслуга в этом принадлежит сотрудникам и активистам Общества дружбы".

Ирина Величко также вручила Белорусскому обществу дружбы и культурной связи с зарубежными странами почетную грамоту МИД за многолетнюю популяризацию белорусской культуры за пределами страны и за значительный вклад в развитие международного сотрудничества.-0-