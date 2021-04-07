Белорусское общество дружбы вносит весомый вклад в расширение международного сотрудничества - Сергеенко

7 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами вносит весомый вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между народами. Об этом говорится в поздравлении главы Администрации Президента Игоря Сергеенко по случаю 95-летия данного общества, сообщает БЕЛТА.

"Ваша организация снискала уважение благодаря целенаправленной деятельности по развитию народной дипломатии. Она и сегодня продолжает вносить весомый вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между народами, расширение международного сотрудничества Беларуси с другими странами", - отметил Игорь Сергеенко.

Он также подчеркнул значимую роль организации в формировании объективного представления о современной Беларуси, ее истории, экономическом и научном потенциале, духовном и культурном наследии.

Глава Администрации Президента выразил надежду, что организация будет и в дальнейшем эффективно поддерживать усилия нашей страны по упрочению мира и стабильности в регионе и в мире, продолжит активную работу по расширению круга друзей Беларуси за рубежом, сохраняя и приумножая накопленный уникальный опыт сотрудничества.

Он пожелал дальнейшей плодотворной деятельности и успехов в реализации всех планов.-0-

Белорусское общество дружбы является надежным и авторитетным партнером МИД - Величко