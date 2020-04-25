Белорусское общество лабораторной медицины получило реагенты для 30 тыс. тестов на COVID-19

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РОО "Белорусское общество лабораторной медицины" безвозмездно получило 939 наборов реагентов для лабораторной диагностики, позволяющих сделать 30 тыс. тестов для выявления коронавируса. Доставка состоялась 24 апреля при помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и международного поставщика IT-решений и услуг компании Itransition, сообщает БЕЛТА.

Наборы реагентов будут распределены среди лабораторий по республике с учетом их нагрузки в настоящее время. Наборы высокочувствительны и позволяют выявить не менее четырех генов коронавируса, а также адаптивны, что дает возможность проводить тестирование в большинстве ПЦР-лабораторий, оборудованных амплификаторами различных производителей.

Кроме того, 24 апреля Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий получил 7 тыс. одноразовых защитных масок, закупленных по совместному проекту помощи.

О сотрудничестве ЮНИСЕФ и Itransition было объявлено 16 апреля. Планируется, что еще часть средств пойдет на закупку второй партии масок, а также на помощь в организации системы дистанционного образования для детей и подростков. Распределение закупленных материалов в пользу того или иного учреждения принимается с учетом запросов, сформированных Министерством здравоохранения и осуществляется в кратчайшие сроки, насколько позволяет текущая ситуация.-0-