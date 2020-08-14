Белорусское общество не приемлет насилия, и провокаторы играют на этом - Перцов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество не приемлет насилия, и провокаторы играют на этом, добиваясь силовых столкновений с правоохранителями. Такое мнение высказал директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мальчики и девочки становятся "мясом": перед ними становятся провокаторы, которые имеют опыт протестных действий, не боятся милиции и ОМОНа, они наносят первый удар, а потом быстро убегают. И тогда уже под раздачу попадают те самые мальчики и девочки с горящими глазами. В результате появляется кровавая картинка, эмоциональный фон, который задевает чувства матерей, простых граждан. У нас такое общество, которое не приемлет насилия, нам это претит, и на этом сыграли", - так описал протестные акции Владимир Перцов.

По мнению председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, белорусское общество начали "обрабатывать" с приходом в страну коронавируса, чтобы подорвать у населения доверие к власти. "Эти все Telegram-каналы, мессенджеры, так называемые новые медиа, планомерно и целенаправленно работали на то, чтобы вызвать у людей чувство внутренней тревоги, незащищенности. Следующим этапом стало вызвать чувство агрессии. И такое чувство агрессии, к сожалению, вызвали и у части протестующих, и у сотрудников правоохранительных органов", - отметил он.-0-