Белорусское общество тяготеет к сильной президентской власти - член Конституционной комиссии

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество тяготеет к сильной президентской власти. Такое мнение высказала член Конституционной комиссии, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований кандидат юридических наук Екатерина Речиц в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мое личное мнение: белорусское общество тяготеет к сильной президентской власти, как бы то ни было. Соответственно моими личными предложениями было, чтобы часть полномочий, которые осуществляет Президент, была закреплена на конституционном уровне", - рассказала Екатерина Речиц.

В частности, по ее словам, речь идет об объявлении проведения и повестки Всебелорусского народного собрания, определении состава и статуса органов государственного управления и консультативных советов при Президенте, принятии решений об использовании вооруженных сил. "Но это только мои предложения. Это не значит, что эти предложения бескомпромиссно войдут в проект. Потому что у каждого члена комиссии тоже много своих предложений. Дальше само общество определит, насколько оно считает это целесообразным. Только потом будет вынесено на референдум, и уже на референдуме непосредственно люди примут решение", - пояснила юрист.

Как сообщалось, в конце апреля состоялось третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматривались предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров.

Как заявил во время заседания председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством. "Анализ более чем 150 законов, где содержатся полномочия Президента, показывает, что многие полномочия главы государства, установленные на законодательном уровне в различных сферах, в современных условиях излишни и не в полной мере обусловлены конституционным статусом Президента. Такие полномочия, как правило, относятся к компетенции органов исполнительной власти, поэтому целесообразно их закрепить за правительством", - сказал Петр Миклашевич.-0-