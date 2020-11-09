Белорусское радио было и остается интересным собеседником для слушателей - Васюкевич

Белорусское радио 15 ноября отметит 95-летие. Именно в этот день в 1925 году впервые прозвучали слова "Гаворыць Мінск". Сегодня Белорусское радио - крупнейший медиаресурс страны, оснащенный по последнему слову техники и имеющий слушателей во всем мире. С 2005 года все его каналы и радиостанции транслируются в режиме реального времени в интернете. Об эфирной политике Белорусского радио и приближающемся юбилее корреспондент БЕЛТА побеседовала с главным директором Первого национального канала Белорусского радио Антоном Васюкевичем.

- Антон Борисович, 95 лет - значительная дата для любого медиаресурса. Какая трансформация произошла за это время с Белорусским радио?

- Вся история национального радиовещания отмечена знаковыми этапами. Об этом написано достаточно много научной литературы, исследовательских, диссертационных работ. Кстати, студенты факультета журналистики продолжают проявлять интерес к истории отечественного радиовещания. Конечно же, по мере того, как средства связи развивались, то совершенствовалась творческая работа, осваивались новые формы, появлялись новые жанры, складывались традиции, и из этого формировалась в том числе и национальная школа радиожурналистики. Сегодня, спустя 95 лет, мы можем говорить, что эта школа получила свое развитие, и видим, что у нее есть будущее.

Сейчас радио совершенно не то, каким было всего десятилетие назад. Оно уже очень далеко от той радиоточки, которая была, казалось, совсем недавно. Кроме того, что мы сохраняем и поддерживаем традиционную эфирную форму, мы стремимся осваивать все существующие современные информационные платформы. Структура Белорусского радио четко сегментирована. Все наши вещатели никаким образом не пересекаются в своих аудиториях.

Первый национальный канал Белорусского радио - универсальный информационный канал, который предоставляет слушателям официальную информацию, отстаивает государственные интересы в информационной сфере. Канал "Культура" ориентирован на сохранение и приумножение национальной культуры и достижений белорусского искусства. Радиостанция "Сталіца" - белорусскоязычная молодежная радиостанция, придерживающаяся очень востребованного в молодежной среде качественного рок-формата. Мы видим, что интерес к радиостанции постоянно растет, и важно поддерживать и развивать вещание, ведь это наше будущее, наши молодые слушатели.

Радиостанция "Радиус FM" - молодежное радио ультрамодного формата. Это актуальные музыкальные новинки со всего мира. Радиостанция пользуется огромной популярностью. Статистика посещения сайта свидетельствует, что "Радиус FM" занимает топовые позиции не только на медиарынке Беларуси. Более того, к нашему юбилею радиостанция предлагает слушателям подарок - мобильное приложение. Мы рассчитываем, что количество слушателей, посетителей, подписчиков и пользователей с запуском мобильного приложения только возрастет.

Еще один наш сегмент - международное радио "Беларусь", которое вещает на 9 языках для иностранных слушателей. Если раньше специализация радио была в основном локализована общением и поддержанием коммуникативных связей с диаспорами за рубежом, то сейчас мы значительно расширили задачи. Мы стремимся рассказать всем, кто имеет интерес к нашей стране, чем сегодня живет Беларусь. И языки вещания подобраны, конечно же, с учетом стратегических приоритетов, политических и экономических партнеров, стран, которые поддерживают нас на международной арене, в частности по линии ООН. Этот сегмент вещания, кстати, развиваем в трех направлениях. Радио представлено на спутнике, в интернете, есть и приграничное FM-вещание.

Очень большой популярностью пользуются региональные радиостанции, которые также входят в структуру Белорусского радио Белтелерадиокомпании. Местная информация всегда востребована непосредственно в городах, районах, областях. Стремимся развивать региональное радиовещание в таком мультимедийном комплексе. Мы достаточно успешно решаем информационные задачи и уверенно обеспечиваем свое разностороннее информационное присутствие.

- Насколько активно Белорусское радио представлено в виртуальном пространстве?

- Радио есть во всех социальных сетях, активно развиваемся на видеохостинге YouTube, организовали Telegram-канал. Есть информация, которая не всегда попадает в эфир, поскольку стараемся выдерживать форматы и жанры эфирной работы. В этом плане для своих подписчиков и читателей в Telegram-канале предоставляем немного другое видение событий, сохраняя при этом основные акценты.

Оппоненты иногда упрекают, что у нас мало подписчиков и малозначительный чат. Но мы нащупали очень интересную форму. Проводим опросы, которые потом обсуждаем в эфире. Несколько опросов показали, что совершенно неважно, сколько постоянных подписчиков и сколько людей находятся в чате. Есть ресурсы, у которых миллионы подписчиков, но количество просмотров в сотни раз меньше, чем отображается в статистике. А у нас, к примеру, вышло информационное сообщение, и за сутки мы получили почти 30 тыс. просмотров и 600 комментариев. Это только одно сообщение. Значит, вызвали резонанс. Люди заметили, отреагировали, и это главное.

В этом направлении мы видим одну из новых форм информационной работы. Это позволяет максимально объективно чувствовать настроение аудитории. Сейчас меньше пишут бумажных писем, поскольку стало больше других удобных форм. Хорошо заметно, что в принципе трансформируется коммуникация с аудиторией. И нам очень важно через новые платформы получить эту ценную коммуникацию, чтобы оценивать востребованность работы.

Мы очень рассчитываем, что в стране появится объективная, компетентная, профессиональная система медиаизмерений. Белтелерадиокомпания выступила одним из учредителей Ассоциации телерадиовещателей, кстати, в год 95-летия Белорусского радио. Я считаю, что это очень символично. Потому что наш юбилей объединяет абсолютно всех радиовещателей страны. Да, мы - приемники тех первых эфиров, состоявшихся 15 ноября 1925 года. И ни для кого не секрет, что развитие Белорусского радио вообще в нашей стране начиналось именно с Красной, 4. Никому даже не надо говорить, что находится по этому адресу, потому что все об этом хорошо знают. Так же, как хорошо знают, что находится на Макаенка, 9. Поэтому система медиаизмерений - новая возможность оценить ресурсы, присутствие на рынке, эффективность работы и более грамотно выстроить в том числе маркетинговую стратегию развития, поставить на прочную социологическую основу менеждмент в управлении контентом.

Хочу вас заверить: таких радиостанций, как Первый национальный или канал "Культура", у нас в стране нет. Мы прекрасно понимаем, что по своему формату мы в принципе находимся вне конкуренции. Потому что радиостанция, занимающаяся освещением внутренней и внешней политики, у которой новости в приоритете, где разговорные передачи занимают более половины эфира, разве может конкурировать с радиостанцией, у которой 85% или 90% - музыка?

Мы никогда не были, я всегда это подчеркиваю, фоновым радио. Мы - радио для тех, кто думает, понимает, о чем мы говорим, кто может делать выводы и принимать решения. Мы всегда стремимся подавать информацию максимально правдиво и взвешенно. Самое главное достижение за 95 лет - высочайший уровень доверия, то, что мы никогда не идем на поводу хайпа. Мы все перепроверяем. Да, иногда на этой дистанции можем чуть-чуть отстать, но для нас важнее, чтобы слушатель, узнав нашу информацию, был уверен, что получил действительно правду, а не сфабрикованный информационный фейк. Потерять доверие слушателя очень легко, а вернуть практически невозможно. И весь коллектив Белорусского радио прекрасно это понимает. Мне очень приятно, что сейчас мы сформировались одной большой творческой семьей единомышленников, и это позволяет нам успешно решать самые сложные задачи.

- Сегодня мы живем в мире, когда любую информацию можно найти в интернете, а это сильная конкуренция для любого СМИ. Что позволяет Белорусскому радио оставаться на плаву и быть востребованным?

- Действительно, выбор информации сейчас у потребителя колоссальный: новые каналы, новые способы связи. Если раньше перед радио самая главная задача была попасть в автомагнитолу, то сейчас - в смартфон, который находится с человеком везде. Это удобно и доступно. И то, что мы не концентрировались на чем-то одном, а развивали присутствие на самых различных информационных площадках, мне кажется, позволяет сохранять весомые позиции на медиарынке, быть заметными, доступными максимально широкой аудитории.

При этом мы видим, что растет интернет-грамотность возрастного населения, а еще к нашему контенту обращаются молодые люди. Мы проводим конкурсы молодых талантов. Проект "Маладыя таленты Беларусі" - уникальное явление в стране. Победители конкурса постоянно поддерживаются специальным фондом Президента по поддержке талантливой молодежи. В этом году возник очень серьезный вызов - пандемия. К конкурсу готовились год, и жаль было от него отказываться. Ребята, родители, педагоги обращались к нам с просьбой принять участие, поскольку готовили программы и разучивали номера. Мы решили не отказываться от проведения и пошли на новый формат - работали удаленно. Мы собрали только состав жюри, обеспечив необходимую безопасную дистанцию, и организовали просмотр видеофайлов с выступлениями детей. Да, немного потерялась атмосфера непосредственного участия, другие эмоции, но не увидеть старания ребят, которые повышают год от года свой исполнительский уровень, было просто невозможно.

Кроме того, есть отклик, и он пришел именно от детей. Ну разве ребенок, участвующий в конкурсе, не будет потом слушать передачу, посвященную таким же, как и он сам? И в процессе он может заинтересоваться чем-нибудь еще. Своей программной политикой мы достигаем так называемого синергетического эффекта - предоставляя слушателям целевой контент, в дополнение к нему предлагаем еще сопутствующий. И стремимся не просто сохранять, но и по возможности наращивать аудиторию.

- У Белорусского радио есть брендовые проекты - "Радыёфакт", "Такі дзень", "Тэатр Беларускага радыё". Они действительно востребованы и по-своему уникальны. Вы не реагируете молниеносно на какие-то современные тенденции, а продолжаете оставаться в какой-то степени классическим.

- Молниеносно реагировать на тенденции очень опасно. Здесь возрастает риск необдуманной ошибки. Молниеносная реакция никогда не позволяет трезво, грамотно и всесторонне оценить последствия. Поэтому мы аккуратно присматриваемся к тому, что происходит, стараемся, конечно же, не отстать. Ведь привлечь слушателя к проекту - не главное, важно удержать его, продлить жизненный цикл проекта и постоянно поддерживать интерес. Подготовка каждого вещательного сезона - это прежде всего возможность оценить перспективу проекта, насколько его автору хватит тем - на неделю, месяц. Или все-таки этот проект станет брендовым, как "Радыёфакт", "Тэатр Беларускага радыё" или наша поздравительная программа "Вітаем, віншуем, жадаем!".

Есть критики, упрекающие, что у нас есть поздравительная программа. Для меня это было просто удивительно. Ведь смысл поздравительной программы не в том, чтобы развлекать. Через нее мы пропагандируем истинные семейные ценности, поддерживаем добрые отношения между людьми. В этом глубинный смысл передачи, а не просто ставить песни по заказу. Через эти программы мы объединяем семьи, поколения.

Или, к примеру, взять такую форму, как радиоблоги. Это просто новое название, а по сути все те же обозрение, очерк, эссе, зарисовка. Мы стараемся этот жанр развивать, привлекать к этой работе и молодых ребят в том числе. Однако радиоблоги разные, потому что авторские. Радиоблог - это о том, как ты живешь, как заметил то или иное событие или явление, смог его описать, пропустить через себя. Вот в этом журналистика. Это мысли человека, который с тобой общается. Это традиции радиожурналистики, которые не просто сохраняются, но приобретают новую форму.

- Как планируете отмечать в эфире 95-летие Белорусского радио?

- К юбилею начали готовиться, наверное, со своего 90-летия. Это общий праздник не только творческих и технических работников радио, но и всех наших слушателей. 15 ноября планируем провести республиканский телерадиомарафон. В нем будут участвовать все радиостанции Белтелерадиокомпании, в том числе 7 радиостанций в регионах, причем на всех языках. К примеру, на радио "Беларусь" у нас будут звучать открытки из разных точек мира от наших слушателей. Свои поздравления направят руководители дипломатических миссий, работающие в нашей стране.

В систему Белтелерадиокомпании входит творческое объединение музыкальных коллективов - заслуженный коллектив Академический хор, Симфонический оркестр и заслуженный коллектив, ансамбль народной музыки "Бяседа". На 15 ноября планируем три большие концертные программы: хоровой и симфонической музыки, а также премьерных песен ансамбля "Бяседа". Концерты будут транслироваться на канале "Культура" и в эфире телеканала "Беларусь 3". Кроме того, на протяжении марафона будем проводить в эфире так называемые дискуссионные площадки. Мы пригласим к участию людей, которые так или иначе связаны с радио. Это артисты, которым радио дало профессиональную путевку в жизнь, радиожурналисты, ведущие, инженерные работники, технические специалисты. Обязательно будут участвовать и ветераны эфира - люди, передающие бесценный опыт новому поколению радиожурналистов.

Естественно, будет множество интересных и неожиданных подарков для слушателей в течение дня. Все секреты мне бы раскрывать не хотелось. Могу сказать только одно: уже накануне юбилея мы запускаем несколько интересных розыгрышей призов в наших социальных сетях. Мы приглашаем всех подписываться и участвовать. Случайным выбором будут определены победители. Кроме того, будем дарить слушателям хорошее настроение, много позитивной информации, чтобы этот праздник стал действительно общим и для работников радио, и для всех, кто настраивается на волны наших радиостанций.

- Трудно давать прогнозы, но каким вы видите будущее Белорусского радио?

- Будут слушатели - будет и радио. К своему 100-летнему рубежу, я уверен, радио придет совершенно другим: более интерактивным и инновационным. Но оно должно сохранить главное - общение со слушателем. Радио должно остаться средством коммуникации, сближения, объединения людей, а самое главное - хорошим, доверительным, компетентным, вдумчивым, то есть тем источником информации, которому будут доверять.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-