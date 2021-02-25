Белорусское радио начинает прием заявок на участие в конкурсе "Маладыя таленты Беларусі"

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио с 1 марта начинает прием заявок на участие в X республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В юбилейный для проекта год организаторы порадуют юных вокалистов и музыкантов расширенным количеством номинаций в разных жанровых направлениях, а также запланированным выходом ряда проектов с участием победителей прошлых лет и членов жюри: творческие встречи, мастер-классы и совместные концертные программы с музыкальными коллективами генерального продюсерского центра Белорусского радио.

Как рассказала автор и руководитель проекта "Маладыя таленты Беларусі" Татьяна Якушева, юбилейный конкурс пройдет с марта по апрель дистанционно в формате профессионального отсмотра и оценки членами жюри предварительно записанных видеовыступлений и охватит все жанровые направления конкурсов прошлых лет, а общее количество номинаций увеличится до девяти. Так, помимо индивидуальных и ансамблевых номинаций "Эстрадный вокал", "Инструментальная музыка" и "Наследие", юные солисты смогут продемонстрировать свой талант в секции "Академический вокал", а для оркестров и хоров появятся отдельные категории "Инструментальная музыка. Оркестры" и "Хоровое творчество".

К участию в радиоконкурсе приглашаются талантливые ребята от 10 до 21 года, однако сольная номинация "Академический вокал" объединит юношей и девушек постарше - от 17 до 25 лет. Всем конкурсантам предстоит в соответствии с заявленной номинацией подготовить по три разнохарактерных видеовыступления, одно из которых - тема I тура - обязательное исполнение произведения белорусского автора.

Положение о конкурсе и образец заявки можно найти на сайте Первого национального www.radio1.by в специальном разделе. Оперативная информация о ходе проекта будет размещаться также в Telegram-канале "Радио_1" и в эфире информационных выпусков Агентства теленовостей.

Анкеты участников вместе с необходимыми документами, сопроводительным письмом и видеозаписью (формата MP4) исполнения произведения белорусского автора для участия в I туре принимаются до 31 марта включительно по адресу: 220114, г. Минск, ул. Красная, д. 4, либо на электронный адрес: talentbelarus@gmail.com с пометкой "Маладыя таленты Беларусі-2021". Победители радиоконкурса станут известны в мае 2021 года - они получат от Первого национального дипломы лауреатов и памятные призы.

Проект "Маладыя таленты Беларусі" проводится Первым национальным каналом Белорусского радио с 2009 года, и за все время в нем приняли участие более 2000 молодых музыкантов. С 2013 года призеры конкурса регулярно становятся стипендиатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, а по итогам прошлогоднего конкурса почетных стипендий и премий удостоились 43 солиста и коллектива.-0-