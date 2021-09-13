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13 сентября 2021, 13:40

Белорусское радио отпразднует День народного единства вместе со слушателями

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиостанции Белтелерадиокомпании ко Дню народного единства 17 сентября подготовили тематический эфир со специальными выпусками передач, круглыми столами и прямыми включениями из регионов страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

На Первом национальном канале Белорусского радио в информационных выпусках запланированы прямые включения с праздничных мероприятий, которые состоятся в регионах страны и Минске. В течение дня прозвучат специальные выпуски информационно-просветительского проекта "Мы - Беларусь!" об историческом пути нашего государства к независимости, суверенитету и единству. В прямом эфире информационно-аналитического проекта "Актуальный микрофон" запланирован круглый стол с участием экспертов, историков, ученых, представителей депутатского корпуса и общественных организаций на тему становления белорусской государственности. К празднику на Первом национальном канале также подготовлены межпрограммные аудиоролики с поздравлениями от известных белорусов.

В эфире радиостанции "Сталіца" прозвучат информационные выпуски с тематическими материалами о праздновании Дня народного единства по всей стране. Авторы спецвыпуска проекта "Сіла прыцягнення" встретят 17 сентября в городе Малорита, который раньше входил в состав Западной Беларуси. Жители города расскажут, как он развивался после 1939 года, а также о том, как отмечают этот исторический день. Тематическая рубрика "Жил-был город" предложит слушателям прогуляться по белорусским городам с улицами и площадями 17 Сентября, названными в честь даты начала освободительного похода Красной армии, результатом которого стало объединение Западной Беларуси и БССР. В течение эфирного дня будут выходить тематические рубрики с участием известных людей, представителей разных национальностей, религий и культур.

На канале "Культура" тематический эфир, посвященный Дню народного единства, пройдет под девизом "Культура нас объединяет". В цикле передач "Диалоги о культуре" примут участие исследователи, которые изучают события воссоединения Беларуси и готовят свои авторские творческие проекты к празднику. На "Культуре" также прозвучат уникальные архивные записи из фондов Белорусского радио с участниками памятных событий, а художественное наполнение эфира составят концерты и радиопостановки, отражающие обогащение национальной культуры после переломных событий в жизни белорусского народа. Поклонники литературного наследия услышат фрагменты творчества поэтов из Западной Беларуси, посвятивших строки воссоединению белорусского народа. Это произведения Максима Танка, Пилипа Пестрака, Валентина Тавлая, Михася Машары.

Радиостанция "Радиус FM" 17 сентября на протяжении эфирного дня предложит слушателям тематические выпуски "Новостей", а гостями специального проекта "В теме" станут историки, которые ответят на вопросы радиослушателей о событиях 1939 года. Ко Дню народного единства подготовлено новое межпрограммное оформление эфира в виде тематических джинглов.

Международное радио "Беларусь" расскажет зарубежным слушателям о праздновании Дня народного единства на девяти языках вещания. В тематических выпусках проектов "Приоритеты партнерства", "Знакомьтесь - Беларусь!", "Дзень краіны" прозвучат комментарии политологов и общественных деятелей о важности сохранения суверенитета и национальной идентичности, исторические обзоры о восстановлении единства белорусского народа в 1939 году как об акте исторической справедливости. Ко Дню народного единства в сетке радиостанции появится специальная рубрика "Адзінства народа" о мирном сосуществовании представителей различных национальных диаспор, проживающих в Беларуси, их общем вкладе в развитие страны. На интернет-сайте радио "Беларусь" появится тематический раздел "День народного единства".

Эфирная акция "День народного единства" также пройдет на региональных радиостанциях Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-

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