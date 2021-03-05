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05 марта 2021, 13:27

Белорусское радио в Международный женский день проведет эфирный поздравительный марафон

Фото из архива
Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское радио в Международный женский день проведет эфирный поздравительный марафон. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

8 марта в течение всего праздничного дня в эфире радиостанций Белтелерадиокомпании прозвучат поздравительные радиооткрытки, тематические концерты, лирические стихи, мюзикл с элементами рок-оперы, а также у слушателей появится уникальная возможность стать счастливым обладателем приятных подарков.

Главными героинями эфира Первого национального канала Белорусского радио будут женщины. Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская в специальном проекте "Малая радзіма" пригласит слушателей на свою малую родину в город Могилев. Кулинарные блогеры в "Семейной программе" расскажут о традициях празднования женского дня, вспомнят, как 8 Марта встречали наши мамы и бабушки. В передаче "Настрой" слушательницы получат поздравительные открытки от творческих мужчин нашей страны - композитора Олега Елисеенкова, автора-исполнителя Анатолия Длусского, актера театра и кино Андрея Душечкина и других известных деятелей культуры и искусства.

Также в праздничном эфире состоится премьера песни "Белорусские мадонны" в исполнении ансамбля народной музыки "Церніца". Заметным украшением эфира станут лирические стихи в исполнении режиссера Белорусского радио Олега Винярского, посвященные женщине, весне, красоте и любви. Лирическая тема будет присутствовать и в проекте "Паэтычны эцюд", где прозвучат стихи в исполнении заслуженного артиста Беларуси Александра Шарова. Еще одной премьерой станет белорусская радиоверсия музыкального спектакля "Тень" в жанре мюзикла с элементами рок-оперы, запись которого производилась в Большой студии Дома радио.

Слова любви и признательности прекрасной половине человечества смогут высказать и радиослушатели. Любимых матерей, бабушек, сестер и подруг можно будет поздравить во время интерактивного марафона, который начнется с самого утра в программе "Раніца з Беларускім радыё", продолжится в дневном развлекательном эфире "Настрой!" и завершится расширенным праздничным выпуском программы "Вітаем, віншуем, жадаем!". СМС-сообщения в адрес любимых женщин можно будет отправлять в течение дня на короткий номер 1062.

Радиостанция "Радиус-FM" в преддверии Дня женщин предлагает самым активным слушателям получить в подарок брендированную портативную колонку. Для этого нужно внимательно слушать вечернее шоу "Автодрайв", отправить сообщение с помощью мессенджера Telegram на @radiusfm или в Viber на номер +375445955569. В рубриках утреннего шоу "Теория большого утра" появятся различные темы, посвященные весеннему празднику красоты и женственности. У всех слушателей также будет возможность получить отличный подарок. В выходные 6, 7 и 8 марта, с 10.00 до 14.00, состоится игра в соцсетях "Лайк тайм", в которой будут разыграны приятные призы от "Радиус-FM".

Канал "Культура" отметит День женщин тематическим эфирным наполнением. Первые поздравления слушательницам прозвучат уже в утренней информационно-музыкальной программе "У рытме дня". Далее в информационных, публицистических, музыкальных передачах, а также в детском блоке "Дасціпныя. Нястомныя. Кемлівыя" главными героинями станут творческие, вдохновленные, заботливые, любящие женщины, в том числе и сотрудницы радиоканала. В официальных группах "Культуры" в социальных сетях пройдет розыгрыш памятных призов для самых активных и преданных поклонниц любимой радиоволны.

Праздничный эфир радиостанции "Сталіца" украсят тематические выпуски проектов "Ранак робім разам" и "Ну і дзянёк", в которых прозвучат теплые пожелания и популярная рок-музыка. В программе "Эликсир здоровья" специалист-косметолог поделится секретами красоты и ухода за собой. В тематических рубриках в течение дня будет много интересной и полезной информации для женщин любого возраста.

В эфире Международного радио "Беларусь" поздравления слушательницам из разных стран мира прозвучат на всех девяти языках вещания: белорусском, русском, польском, английском, испанском, немецком, французском, арабском и китайском.

Программы, посвященные Дню женщин, выйдут и в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-

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