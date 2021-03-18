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18 марта 2021, 09:30

Белорусской государственности пришлось тяжело в условиях военно-политических конфликтов XX века - историк

Валентин Мазец
Валентин Мазец
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18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской государственности пришлось тяжело в условиях военно-политических конфликтов XX века, заявил ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси Института истории НАН кандидат исторических наук, доцент Валентин Мазец во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "К 100-летию заключения Рижского мирного договора (18 марта 1921 года)".

"Белорусской государственности пришлось очень тяжело в условиях военно-политических конфликтов, которые происходили на белорусских землях с 1914 по 1921 год. Здесь сначала одна война - Первая мировая и снова раздел территории Беларуси по условиям Брестского мира. Потом, как писала одна из белорусских газет, выходившая в Минске летом 1918 года, когда был заключен дополнительный договор: "Нас рэжуць зноў і зноў па Брэсцкай мірнай дамове, па дадатковай дамове, па чакаемай новай". Как предвидели, что такое может быть", - сказал Валентин Мазец.

По его словам, все эти проблемы возникли из-за того, что Беларусь не была субъектом международного права на тот момент. "И если рассматривать период польско-советской войны, а потом заключение Рижского мирного договора - с начала 1919 года до марта 1921-го, то нужно отметить, что это было время в геополитическом отношении очень неблагоприятное для судьбы белорусской государственности. Потому что большинство больших стран мира того времени - страны Антанты, США, Германия - были заняты проблемой подписания Версальского мирного договора. И каким-то обстоятельствам, которые происходили на востоке, окраине Европы, где белорусские земли, Польша и Россия, придавалось меньше внимания", - отметил ведущий научный сотрудник.

Еще один важный юридически-правовой аспект Рижского мирного договора - он был заключен без участия делегации советской Белоруссии. "Поляки категорически были против, чтобы допустить делегацию БНР, а с другой стороны, советской Россией, устами Чичерина было заявлено, что ни в коем случае нельзя допустить Червякова на заключение договора. То есть брался расчет, что Беларусь не должна быть субъектом. Ее не воспринимали, поэтому и земли не возвращали до 1924 года, - подчеркнул Валентин Мазец. - Странам Антанты на начальном этапе польско-советской войны было не до судьбы Беларуси. Их интересовало прежде всего, как лучше перераспределить территорию побежденной Германии в свою пользу. Поэтому это был второстепенный вопрос. И только позже, когда в 1922 году был заключен Рапалльский договор между советской Россией и Германией, в Генуе впервые была поднята эта проблема Рижского мирного договора. Отсюда делается вывод, что ни одна из больших стран Антанты не признала на тот момент условий Рижского мирного договора".-0-

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