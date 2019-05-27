Белорусской медсестре Галине Кулагиной вручили медаль имени Флоренс Найтингейл

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная медсестра Республиканского центра реабилитации и бальнеолечения Галина Кулагина удостоена медали имени Флоренс Найтингейл. Церемония награждения состоялась сегодня в Национальном художественном музее Беларуси на открытии художественно-исторической выставки "Миссия милосердия", передает корреспондент БЕЛТА.

Галина Кулагина в 1972 году окончила Туринское медицинское училище по специальности "фельдшер". Начинала профессиональную деятельность в туберкулезной больнице, потом работала в военном госпитале. В разное время была палатной, процедурной, участковой медсестрой. В профессии почти 50 лет.

"Эта награда дается не всем. То, что в Беларуси медаль получили всего 12 человек, говорит о том, насколько она значима. Галина Викторовна в полной мере заслужила эту награду. Важно, что у нас есть такие люди, которые не смотрят по сторонам, не ищут поддержки, а делают то, что нужно для ближнего или даже для кого-то незнакомого. Медаль нашла своего героя, Галине Викторовне - огромная благодарность за ее труд", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, вручая награду медсестре.

Дмитрий Пиневич

Медаль имени Флоренс Найтингейл - высшая и самая престижная международная награда медицинских сестер, вручается раз в два года 50 лучшим медсестрам мира. Галине Кулагиной вручили почетный диплом Международного комитета Красного Креста и именную медаль, украшенную гравюрой портрета Флоренс Найтингейл. Медаль изготовлена из позолоченного серебра. На лицевой стороне надпись на латинском языке "В память Флоренс Найтингейл. 1820-1910". В центре можно увидеть изображение женщины со светильником - символ добра, света, милосердия и надежды. На оборотной стороне медали надпись: "За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества".

Отличившимся медицинским сестрам милосердия БОКК министр здравоохранения Валерий Малашко и заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак вручили знаки "Отличник здравоохранения", почетные грамоты и благодарности.

Также в мероприятии приняли участие генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко, генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, министр информации Александр Карлюкевич, глава миссии Международного комитета Красного Креста в Беларуси Джорджи Дрндарски, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Выставка "Миссия милосердия" открылась сегодня в музее и продлится до 9 июня. Экспозиция посвящена 55-летию медико-социальной службы Красного Креста и международному дню медицинской сестры. Представлены полотна из фонда Национального художественного музея о деятельности медсестер, исторические фотографии, архивные документы и артефакты первой половины XX века - инструменты и униформа медицинских сестер.-0-

Фото Рамиля Насибулина