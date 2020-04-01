Белорусской разработкой для снижения аварий при ремонте дорог заинтересовались Россия и Украина

1 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусской разработкой для снижения аварийных ситуаций при ремонте дорог заинтересовались в России и Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Алексей Шмелев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из последних разработок института - это мобильные прицепные демпферные устройства. Мы первые, кто освоил эти изделия в странах СНГ. Выпущены первые десять устройств. На завод-изготовитель уже идут запросы на возможные поставки. Наши ближайшие соседи - Украина, Россия - также ими заинтересовались. Стоимость по сравнению с зарубежными аналогами существенно ниже", - рассказал Алексей Шмелев.

Мобильные прицепные демпферные устройства предназначены для уменьшения последствий аварийных ситуаций при столкновении транспортных средств с автомобилями дорожных служб. "Для того чтобы обезопасить рабочих, выставляется автомобиль-прикрытие, к задней части которого крепится устройство. Его задача - поглотить энергию удара", - пояснил ученый.-0-