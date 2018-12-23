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Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 100 лет

Общество 23.12.2018 | 09:02

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому телеграфному агентству cегодня исполняется 100 лет.

23 декабря 1918 года в Минске открылось Белорусское отделение Российского телеграфного агентства при Всероссийском ЦИК, которое в январе 1921-го стало называться Белорусским бюро Российского телеграфного агентства (БелРОСТА).

Марка к 100-летию БЕЛТА
Марка к 100-летию БЕЛТА

В годы новой экономической политики (НЭП) в январе 1924 года бюро было реорганизовано в Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства (БелКТА). Отделение издавало "Белорусский коммерческий бюллетень", подписчиками которого были торговые организации БССР.

Крестьяне одного из сельсоветов Беларуси покупают облигации Государственного займа. 1926 год
Крестьяне одного из сельсоветов Беларуси покупают облигации Государственного займа. 1926 год

Постановлением Совета народных комиссаров БССР 7 марта 1931 года Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства было преобразовано в Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА). Агентство обладало статусом хозрасчетной организации, подчинялось правительству БССР и имело право отправлять собственных корреспондентов за границу.

С середины 1939 года в составе БЕЛТА открыта редакция фотохроники и фотогазеты.

Бывшие батраки польской помещицы Бийской, получившие землю, читают газету "Правда". 1939 год
Бывшие батраки польской помещицы Бийской, получившие землю, читают газету "Правда". 1939 год

С началом Великой Отечественной войны агентство эвакуировалось из Минска и временно приостановило свою деятельность. В июле 1942 года Совнарком решил возобновить работу БЕЛТА. Фронтовые корреспонденты БЕЛТА готовили сообщения о белорусах, сражавшихся в составе Красной Армии и партизанских формирований против немецко-фашистских захватчиков. Но из-за превратностей военного времени в 1943 году агентство вновь прекратило работу.

С февраля 1944 года агентство начало собирать и распространять в пределах Беларуси тассовскую и республиканскую информацию, отправлять сообщения Телеграфному агентству Советского Союза о жизни в освобожденных районах и ходе восстановления разрушенного войной хозяйства.

Строительство цеха шасси Минского автозавода. 1946 год
Строительство цеха шасси Минского автозавода. 1946 год

К январю 1946 года газеты и радиопередачи БССР более чем наполовину заполнялись материалами, полученными от БЕЛТА. Агентство было главным поставщиком информации о жизни в республике не только для союзной, но и для зарубежной прессы.

На 1 января 1965 года в состав БЕЛТА входили секретариат, редакция республиканской информации, редакция союзной и иностранной информации, фотохроника, пресс-бюро и узел связи.

В 1975 году в БЕЛТА была создана главная редакция информации для республиканской, союзной и зарубежной печати, на базе главного выпуска образована главная редакция выпуска и переводов. В этом же году агентство переехало в здание на улице Кирова, 26.

Минск, площадь Якуба Коласа. 1975 год
Минск, площадь Якуба Коласа. 1975 год

В 1988 году в БЕЛТА создано управление связи и автоматизированных систем. Среди белорусских средств массовой информации агентство одним из первых начало осваивать новую компьютерную и цифровую технику, возможности сети Интернет.

В 1989 году в составе БЕЛТА создана редакция общественно-политического еженедельника "7 дней". В январе 1990 года вышел первый номер газеты.

После распада СССР и провозглашения суверенной Республики Беларусь Белорусское телеграфное агентство в феврале 1992 года было передано в состав Министерства информации и в мае того же года переименовано в Белорусское информационное агентство (Белинформ). Но уже 10 октября 1995 года указом Президента Беларуси Александра Лукашенко агентству было возвращено прежнее название.

Книги издательства БЕЛТА
Книги издательства БЕЛТА

В 1997 году для реализации проекта по выпуску историко-документальной хроники городов и районов Беларуси "Память" создан издательский центр БЕЛТА. Центр выпустил 46 книг "Память", а также десятки других книг и брошюр. Среди крупных проектов издательства БЕЛТА - фотоальбомы "Беларусь созидающая", "Победа - одна на всех", фотокнига "20 лет СНГ", "Імгненні стагодзя".

В 2004 году БЕЛТА увеличила количество периодических печатных изданий и стала соучредителем и издателем ежеквартального журнала "Экономика Беларуси".

В соответствии с распоряжением Президента Беларуси в сентябре 2007 года в структуру БЕЛТА введена редакция бюллетеня "Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь". В конце 2007 года в состав БЕЛТА вошел общественно-политический и научно-популярный журнал "Беларуская думка".

Пресс-конференция с участием трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой в пресс-центре БЕЛТА
Пресс-конференция с участием трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой в пресс-центре БЕЛТА

В декабре 2010 года начал работу пресс-центр БЕЛТА. В настоящее время это одна из ведущих пресс-площадок Беларуси.

БЕЛТА - предприятие, предлагающее широкий спектр медийных услуг. Интернет-портал belta.by является крупнейшим новостным ресурсом Байнета, предоставляющим информацию на шести языках - белорусском, русском, английском, испанском, китайском и немецком.

Служба визуальной информации БЕЛТА располагает крупнейшей сетью фоторепортеров в Беларуси. В нашем агентстве - один из самых богатых в стране хроникальных фондов, он содержит более 400 тыс. электронных фотографий, 47 тыс. негативов и ежегодно пополняется на 30 тыс. фото.

Также в активе БЕЛТА - студия интернет-проектов и разработки сайтов, служба профессиональных переводчиков, собственное издательство, современный пресс-центр, еженедельная газета "7 дней", ежемесячный журнал "Беларуская думка", ежеквартальный журнал "Экономика Беларуси".

БЕЛТА активно развивает международное сотрудничество: подписаны соглашения о двустороннем и многостороннем сотрудничестве с более чем 30 новостными агентствами и интернет-площадками разных стран.

Сегодня БЕЛТА известна на медийном поле как авторитетный источник оперативной и достоверной информации о событиях в Беларуси и мире. Ежедневно освещая события, агентство создает летопись своей страны, вписывает в историю достижения ее граждан.-0-

Лукашенко поздравил коллектив БЕЛТА с 100-летием агентстваЛукашенко поздравил коллектив БЕЛТА с 100-летием агентства
Глава государства отметил, что сплоченная команда агентства объединяет высокопрофессиональных, талантливых и инициативных людей, преданных лучшим традициям белорусской журналистики.

Коллеги поздравляют БЕЛТА с юбилеем
В адрес Белорусского телеграфного агентства, которое 23 декабря отмечает 100-летний юбилей, приходят поздравления от коллег.

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Теги
БЕЛТА, СМИ, юбилей
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