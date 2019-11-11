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11 ноября 2019, 17:46

Белорусскую березу посадили в Ботаническом саду Будапешта

Фото посольства Беларуси в Венгрии
Фото посольства Беларуси в Венгрии

11 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская береза появилась в Ботаническом саду Будапешта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Венгрии.

Во время празднования Всемирного дня энергосбережения, который проходит под девизом "Сохраним климат. Сберегая энергию и ресурсы", Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев посадил в Ботаническом саду Будапешта березу. Она была передана венгерским коллегам из Центрального ботанического сада НАН Беларуси. В мероприятии приняли участие представители венгерских госорганов, дипломатического корпуса, белорусские граждане, проживающие в Венгрии. Глава белорусской дипмиссии рассказал о бережном отношении к такому национальному богатству, как лес. Было отмечено, что белорусские леса улучшают биосферу и экологическое окружение не только самой страны, но также Восточной и Центральной Европы.

Александр Пономарев рассказал о мероприятиях, которые проходят в Беларуси по случаю Дня энергосбережения, пропаганде бережного отношения к энергоресурсам, стимулировании к переходу на возобновляемые источники энергии и государственной политике по охране природы, подчеркнув, что этими усилиями Беларусь вносит вклад в выполнение ряда Целей устойчивого развития ООН. Было обращено внимание на готовность страны к установлению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, в том числе с Венгрией, для обмена опытом и наилучшими практиками выполнения целей ООН.

После церемонии посадки дерева гостей угостили березовым соком, произведенным в Беларуси.-0-

Фото посольства Беларуси в Венгрии
Фото посольства Беларуси в Венгрии
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