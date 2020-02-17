17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую границу в 2019 году пересекли более 26 млн граждан и 9 млн транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"В 2019 году сохранялась прежняя динамика пассажиро-транспортных потоков через государственную границу. Всего пропущено более 26 млн лиц и 9 млн транспортных средств, - рассказали в ведомстве. - В целом выявленные и пресеченные попытки нарушения законодательства о госгранице не представляли угрозы для пограничной безопасности страны".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году. Президент пояснил, что этот вопрос ежегодно выносится на его уровень, потому что пограничная безопасность - важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше: растут потоки незаконной миграции, объемы контрабанды наркотиков, увеличивается военная активность по ту сторону границы. "При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере", - заявил глава государства.

В прошлом году численность пограничного ведомства была увеличена для укрепления действующих подразделений, создания новых застав и маневренных групп. Этой работой Государственному пограничному комитету предстоит заняться и в текущем году. "Нам предстоит сформировать еще две маневренные группы и пограничную заставу в населенном пункте Деражичи", - рассказал журналистам председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.-0-