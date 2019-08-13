13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую и российскую системы идентификации планируется интегрировать, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель председателя правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" Наталья Штевнина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В наших планах - интеграция с другими системами идентификации. У нас есть межбанковская система идентификации (МСИ) и биометрическая система, в России - Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС). Есть возможность интегрироваться, чтобы обмениваться клиентами. Белорусы смогут обслуживаться в российских банках, россияне - в белорусских. Это перспективное направление, которое позволит расширить клиентскую базу, так как необязательно физическое присутствие человека, можно взаимодействовать дистанционно. Сроки пока назвать не могу, потому что сначала должны договориться центральные банки, а уже затем будет техническая реализация", - сказала Наталья Штевнина.

С 1 октября 2016 года в Беларуси заработала межбанковская система идентификации, которая позволяет клиентам банков после идентификации в личном присутствии в одном из банков получать обслуживание с помощью цифровых каналов в других банках Беларуси в удобное время. В апреле 2019 года подписан указ, который существенно расширяет функционал системы идентификации. Доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, с 21 октября 2019 года получат и страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании и др. Будет предусмотрена возможность получения доступа к МСИ госорганами, возможность при проведении идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные (фото- и видеоизображение клиента, голос). Совершать сделки при проведении банковских и финансовых операций станет возможным с помощью смарт-контракта.

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" является важной частью не только финансового сектора, но и всей информационно-платежной инфраструктуры Беларуси. Основной целью ЕРИП является предоставление участникам финансового рынка единой высокотехнологичной интегрированной платформы для эффективного обеспечения платежей, осуществления расчетов, предоставления различных сервисов, в том числе в рамках общегосударственных проектов.-0-