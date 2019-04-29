Белорусскую командно-штабную машину нового поколения представят на MILEX

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабная машина Р-185 "Эпоха" нового поколения будет представлена на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госкомвоенпроме.

"Это исключительно отечественный продукт, вобравший в себя самые передовые разработки и технологии организаций Госкомвоенпрома. Создание командно-штабной машины Р-185 "Эпоха" началось в 2016 году в ОАО "АГАТ-Систем" при активном участии представителей военного ведомства. Уже через год перспективная разработка прошла успешную апробацию и получила высокую оценку специалистов во время стратегического учения Беларуси и России "Запад-2017", - проинформировали в ведомстве.

Р-185 "Эпоха" создана на базе модернизированного белорусскими предприятиями БТР-60МБ2. Она оборудована средствами связи и рабочими местами должностных лиц, предназначена для управления подразделениями в тактическом звене при ведении боя, выполнении задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Максимальная скорость на шоссе - 80 км/ч, а на плаву - 9 км/ч. Запас хода составляет около 500 км.

Большой объем заброневого пространства позволил разместить широкий спектр современных средств связи и другой аппаратуры, среди прочего используются радиостанции белорусской разработки. Дальность связи в движении может составлять до 75 км, а на стоянке - до 350 км. Р-185 также позволяет держать связь по двум каналам с летательными аппаратами - на дальности до 120 км и до 450 км.

Прием, обработка, хранение и отображение информации может проводиться на 4 стационарных автоматизированных рабочих местах и одном выносном. Кроме того, "Эпоха" обеспечивает прием и передачу речи и данных по проводным, КВ и УКВ радиоканалам, внутреннюю служебную и внешнюю телефонную связь, а также прием и передачу секретной информации с использованием аппаратуры шифрования.

Белорусские конструкторы успешно реализовали в изделии и комплексную систему электроснабжения. Питание аппаратуры обеспечивается и от промышленной сети 380В переменного тока, и от дизельного электроагрегата, и от аккумуляторных батарей гарантированного питания, и от электроустановки отбора мощности, установленной на одном из двигателей шасси. Потребляемая мощность не превышает 2 тыс. Вт.

"Преимущество белорусского образца - техническая гибкость и безграничная возможность модернизации. Специалисты "АГАТ-Систем" могут оснастить штабную машину под требования практически любого заказчика", - отметили в Госкомвоенпроме.-0-

Фото Госкомвоенпрома