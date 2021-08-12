Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году

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12 августа, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в первой половине 2023 года. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА."Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот, - сказал Дмитрий Пиневич. - Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу смотрим, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 года. Это сжатие временных показателей ни в коей мере не повлияет ни на качество, ни на безопасность".Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил предприятие "БелВитунифарм". Здесь главе государства доложили о ходе разработки отечественной вакцины от коронавируса.Дмитрий Пиневич напомнил, что эта работа складывается из трех этапов: лабораторного, опытно-промышленного и промышленного. Опытно-промышленный участок производства вакцины решено разместить на "БелВитунифарме" (для этого здесь построят отдельный корпус) и "Белмедпрепаратах". "После достаточно подробного анализа этот подход был одобрен, - рассказал министр здравоохранения. - Механизм создания совместного предприятия напрямую повлияет на экономические показатели. Нам не надо сейчас создавать отдельное предприятие, мы будем использовать те участки, которые уже отработаны и соответствуют самым высоким критериям".-0-