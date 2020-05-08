Белорусы чтят память о героях и стараются восстановить сведения о каждом воине - Сенько

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы чтят память о героях и стараются восстановить сведения о каждом воине. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГТК.

"Победа в Великой Отечественной войне, несомненно, важнейшее событие в мировой истории, величайший подвиг нашего народа. Мы не имеем права забывать о том, что наша мирная, спокойная и счастливая жизнь сегодня - это мужество и героизм, страх и боль, риск и вера наших дедов и прадедов. И мы не забываем, низко преклоняем перед ними свои головы, чтим память о них и стараемся восстановить сведения о каждом воине", - сказал Юрий Сенько.

Помнят о своих ветеранах и таможенники. В прошлом году к юбилею освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков была начата исследовательская работа по увековечиванию памяти участников войны. Сейчас, в год 75-летия Победы, установлены имена и биографии более 250 ветеранов, среди которых как сотрудники таможенных органов, так и близкие родственники действующих таможенников. "Нам очень важно не забывать и передавать потомкам всю историю, рассказывать подрастающему поколению о той страшной войне, о ее участниках, о трагических событиях и героических поступках. Воспитывать уважение к ветеранам, национальную гордость за страну и ее величественную историю", - отметил председатель ГТК.

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юрий Сенько вместе с коллегами почтил память о погибших у монумента "Врата памяти" мемориального комплекса "Тростенец".-0-