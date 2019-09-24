Белорусы для отдыха чаще всего выбирают Египет, Турцию и Украину

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы для отдыха чаще всего выбирают Египет, Турцию, Украину, Болгарию и Россию. Такие данные содержатся в статистическом обзоре ко Всемирному дню туризма, сообщает БЕЛТА.

Также в список стран-лидеров по числу организованных выездов попали Испания, Польша, Греция, Грузия, Черногория. Наибольший рост посещений отмечается по таким направлениям, как Египет (с 123,8 тыс. в 2017 году до 212 тыс. в 2018-м), Украина (с 91,2 тыс. до 122,1 тыс. соответственно), Грузия (с 6,6 тыс. до 16,4 тыс.). Меньше стали бывать граждане Беларуси в Болгарии (49,8 тыс. против 62,4 тыс.), Польше (30,2 тыс. против 36,2 тыс.), Черногории (16,2 тыс. против 19,4 тыс.).

В Турции в прошлом году отдохнули 151,4 тыс., в России - 47 тыс., Испании - 32,2 тыс., Греции - 28,1 тыс. туристов.

В целом выездной туристический поток из Беларуси с учетом пересечений государственной границы на открытом белорусско-российском участке в 2018 году составил 9,3 млн человек. Организованно выехали за рубеж 850,7 тыс. граждан. География посещений насчитывает 123 страны мира, в том числе территориально отдаленные (более 8 тыс. км) Сент-Люсия, Панама, Ангилья, Гватемала, Уганда, Гана, остров Буве. Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов за границей составила 8 дней.

Всемирный день туризма ежегодно отмечается 27 сентября. Цель - пропаганда туризма, освещение его вклада в развитие культурных связей, обеспечение взаимопонимания между народами.-0-