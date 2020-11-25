Белорусы должны быть нацелены на политику созидания, ведь за ней стоит благосостояние страны - Сокол

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны быть нацелены на политику созидания, ведь за ней стоит благосостояние страны. Такое мнение высказал первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Патриоты должны быть нацелены на политику созидания, потому что за этим в первую очередь стоят люди, их жизненный уровень, экономическое благосостояние любой страны, в том числе и нашей республики", - подчеркнул Алексей Сокол.

Он убежден, что в государстве необходимо проводить политику диалога и компромисса, только не на улицах - они не диалоговые площадки. "Но получается так, что со стороны власти на всех уровнях протянута рука к этому диалогу, рассмотрению предложений, но их нет", - отметил политик.-0-

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