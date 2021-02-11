Белорусы должны чувствовать ответственность за принимаемые ими решения - Боровик

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны чувствовать ответственность за принимаемые ими решения, заявил журналистам политолог Вадим Боровик по итогам доклада Президента на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проводить реформы, в том числе в политической плоскости, мы должны аккуратно в интересах белорусского народа, понимая, что каждый шаг в этом направлении должен быть предельно выдержанным, поскольку очень велика цена ошибки. Мы все знаем, откуда мы страну поднимали. Мы пришли к социальному государству, мы сегодня работаем в космосе, в самых наукоемких отраслях промышленности. Не имея серьезных природных ресурсов, мы демонстрируем лучшие показатели среди стран постсоветского пространства и по уровню жизни населения, и по уровню развития экономики", - сказал Вадим Боровик.

Политолог уверен, у нас большой потенциал для дальнейшего развития. "Сегодня Беларусь - одна из лучших стран Восточной Европы, которая имеет потенциал к тому, чтобы стать одной из лучших стран мира, если мы необдуманными какими-то политическими шагами не приведем страну к дестабилизации", - отметил он.

"Глава государства выступает за сильную президентскую власть - это важно. При этом есть понимание того, что мы должны усилить роль местных Советов, парламента, политических партий. Люди должны быть готовы к тому, что они берут на себя не только часть полномочий, но и огромную ответственность за принимаемые решения. А самое главное, нам важно Беларусь сохранить как суверенное государство. Белорусы сегодня способны спокойно, в конструктивном ключе обсудить сложившуюся ситуацию в экономике, политике, продолжить экономическое развитие, укрепление социальной сферы и эволюционно, обдуманно усовершенствовать политическую систему".

VI Всебелорусское народное собрание начало сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты собрания обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель развития Беларуси на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных Советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-