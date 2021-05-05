Белорусы должны расти патриотами, начиная гордиться историей своей семьи - ученый

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны расти патриотами, начиная гордиться историей своей семьи. Об этом заявил научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Дмитрий Киенко во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Великая Отечественная война в контексте патриотического воспитания".

"Мы должны согласиться, что через 10-15 лет о войне, при всех наших усилиях, общество будет меньше интересоваться. Этот процесс невозможно остановить. Мы можем только попытаться что-то сделать для популяризации. И чем моложе поколение, тем война им менее интересна, - сказал Дмитрий Киенко. - Патриотизм можно пробудить только в том случае, например, если человек возьмет в руки кусок самолета (допустим, мы ездим, ищем места падений), сам найдет его. Он на всю жизнь это запомнит. Запомнит фамилии этих летчиков, которые около его деревни упали. Если он придет в школьный или районный музей - он должен это увидеть. Вот в моем детстве там винтовки лежали, автоматы, сабли, кортики, пулемет стоял. Сейчас в этих же музеях кроме фотографий ничего не вижу. Что детям в руках подержать?".

По словам научного сотрудника, белорусы должны расти патриотами, начиная гордиться историей своей семьи.

"Потом, зная, что в районе его деревни или города был бой, вот тут лежат винтовки ржавые, погнутые, выкопанные около дороги. Не привезенные откуда-то или в виде фотографий. Нужно подержать их в руках. Прикосновение к истории в форме артефактов - это более действенно, хотя и все остальное тоже информационно воздействует", - отметил он.

Как подчеркнула старший научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Александра Кузнецова-Тимонова, патриотизм начинается с любви к своей стране. "Патриотизм начинается не с того, что мы кричим о том, что готовы браться за оружие, защищать идеалы. Любой герой начался не с того, что он пошел на фронт и взял оружие в руки, а с того, что он любил свою страну, был готов вкладываться в ее развитие. Начиная от строительства дома, метро, чего угодно, а когда страна позвала защищать ее - он пошел, именно потому, что ее любил", - заявила она.

Александра Кузнецова-Тимонова

Делегат VI Всебелорусского народного собрания, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики электросталеплавильного цеха ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Алексей Приходько добавил, что патриотическое воспитание - очень широкая тема. "Безусловно, Великая Отечественная война должна играть особую роль, занимать большое место, но и не только. Человек должен уважать труд других людей. Он должен гордиться тем, что живет в такой красивой, чистой, развитой стране", - заключил он.-0-

Алексей Приходько

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