Белорусы Иордании: важно шире рассказывать за рубежом о богатой белорусской культуре

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно шире рассказывать за рубежом о богатой белорусской культуре. Такую точку зрения выразила корреспонденту БЕЛТА глава культурно-просветительского объединения белорусов Иордании Оксана Чемезо, которая сегодня приняла участие в шестом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Беларуси.

Она убеждена, что именно через культурную составляющую надо представлять богатство белорусских традиций, культуры, литературы, поэзии. "Мы работаем в основном в культурном направлении. Проводим различные вечера, посвященные национальным традициям, такие, например, как Коляды, а также литературные мероприятия", - рассказала Оксана Чемезо.

Глава культурно-просветительского объединения белорусов Иордании более подробно остановилась на одном из крупных литературных проектов, приуроченных ко Дню Победы, - "Сцерці памяць час ніколі не павінен. Чытаем па-беларуску". Это мероприятие призвано напомнить о героизме белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, о тяжелом лихолетье, память о котором должна передаваться из поколения в поколение, в том числе и белорусами за рубежом.

Второй проект, который в прошлом году был запущен объединением, а в нынешнем году планируется расширить до международного, - конкурс детского рисунка по мотивам белорусских сказок "З рога ўсяго многа".

"Это наши визитные карточки", - с гордостью заметила Оксана Чемезо.

Заседание в МИД состоялось под председательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. В своем выступлении глава ведомства отметил, что Консультативный совет при Министерстве иностранных дел Беларуси по делам белорусов зарубежья является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия государства и диаспоры.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что государство намерено продолжить оказывать поддержку нашим соотечественникам за рубежом в их деятельности по популяризации белорусского языка и культуры, а также сохранению национальных традиций и духовных ценностей.-0-