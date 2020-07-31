Белорусы Карелии гордятся качеством белорусских товаров

31 июля, Петрозаводск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проживающие в Республике Карелия белорусы благодарны руководству Беларуси за поддержку и гордятся качеством выпускаемых на исторической родине товаров. Об этом заявила сегодня во время встречи с журналистами в Петрозаводске руководитель Региональной национально-культурной автономии белорусов Карелии Светлана Барташевич.

"Мы всегда находим поддержку в МИД Беларуси, белорусском посольстве, - сказала Светлана Барташевич. - На любом уровне, куда бы ни обратились, наши вопросы решаются здесь и сейчас. Очень благодарны Беларуси за поддержку".

Карельская организация белорусов достаточно молода - официально она оформилась только в 2015 году. Национально-культурная автономия активно занимается популяризацией белорусской культуры, защитой прав и интересов белорусов, поддержкой малого предпринимательства, в том числе помогая представлять белорусскую продукцию в Карелии. "Что касается экономики, то все, что сделано в Беларуси, - это всегда качественно, - убеждена Светлана Барташевич. - Мы ищем белорусские мясорубки, соковыжималки, другую технику, потому что это будет работать очень долго. Что касается качества белорусских продуктов питания - это вообще отдельная тема. На проводимых в Карелии ярмарках всегда масса товаров представлена под брендом "Сделано в Беларуси". И мы, как общественники, проверяем, так ли это. Мы не против другой продукции, но, пожалуйста, снимите белорусскую символику, если продукция не из Беларуси".

Светлана Барташевич считает, что благодаря деятельности возглавляемой ею общественной организации значительная часть жителей Карелии вспомнит о своих белорусских корнях. Как рассказала научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук Юлия Литвин, в ХХ веке было три крупных волны переселения белорусов в Карелию. Первая пришлась на 1920-1930-е годы. "Она связана с двумя потоками: трудовой миграцией по оргнабору и с так называемой лагерной экономикой, когда белорусы, украинцы оказывались здесь из-за системы ГУЛАГ", - пояснила специалист.

Вторая волна была связана с заселением территорий, которые отошли к СССР в результате советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Новые советские территории Западного Приладожья нуждались в специалистах и рабочих руках, так как здесь были хорошо развиты целлюлозно-бумажная, энергетическая и лесная промышленности.

"Наиболее крупное переселение - послевоенное, длившееся до 1965 года, - продолжила Юлия Литвин. - Карелия испытывала кадровый голод, она была мало заселена, а Беларусь после Великой Отечественной войны оказалась практически полностью разрушена, и многим было просто негде жить". Впрочем, как отметила ученый, Карелия тоже не была готова к такому числу переселенцев, многие из них и здесь не могли решить жилищный вопрос десятилетиями.

По переписи населения 1959 года, доля этнических белорусов в Карелии достигала 11%. Однако, как отметила Юлия Литвин, после 1965 года число белорусов в республике стало снижаться из-за ассимиляции: белорусы заключали много смешанных браков, и родившиеся в них дети уже записывались как русские либо карелы.

Согласно данным переписи 2010 года, в Карелии проживали 23 тыс. белорусов. Тем не менее, белорусы остаются третьей по численности этнической группой после русских и карелов. Немало выходцев из Беларуси достигли в Карелии профессиональных успехов - стали известными бизнесменами, управленцами, писателями. К примеру, нынешний глава Карелии Артур Парфенчиков тоже наполовину белорус - когда-то его отец приехал в республику из Гомельской области.

Встреча журналистов с представителями Региональной национально-культурной автономии белорусов Карелии состоялась в рамках пресс-тура "Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Беларуси и Карелии", организованного Постоянным комитетом Союзного государства.-0-