Белорусы Крыма пригласили Лукашенко в Ялту на 130-летие белорусского классика

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили посетить в декабре Ялту, где планируется проведение памятных мероприятий по случаю 130-летия со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича, который похоронен в Крыму. Об этом ТАСС заявил председатель национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"В декабре исполняется 130 лет с момента рождения классика белорусской литературы Максима Адамовича Богдановича. Это единственный наш классик, который похоронен за территорией Беларуси - в Ялте. Мы планируем ряд мероприятий, обратились в Министерство культуры Беларуси, это замечательный повод посетить Крымский полуостров. В Ялте есть и улица Богдановича, и целые маршруты, где он путешествовал. Минимум, по следам классика белорусской литературы мы Александра Григорьевича проведем", - заявил Чегринец.

Он добавил, что главе Беларуси будет что посмотреть в Крыму: помимо природных вечных красот Крыма, есть техногенные, которые были созданы в последние семь лет. "Нам есть что показать, даже прилетев в Крым, сразу есть чему удивиться - это один из лучших аэропортов Европы, это наша трасса "Таврида", прекрасные новые отремонтированные города, набережные, Крымский мост", - заявил Чегринец.

Максим Богданович - поэт, публицист, литературовед, переводчик - классик белорусской литературы. Его считают одним из создателей современного литературного белорусского языка.-0-