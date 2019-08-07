7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы лидируют после первого этапа конкурса "Снайперский рубеж" на V Армейских международных играх. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

На полигоне Брестский накануне завершился индивидуальный зачет конкурса "Снайперский рубеж". Финальным упражнением первого этапа стала "Стрельба с выносом точки прицеливания". Участники состязаний из положения лежа за три минуты поражали три мишени на дальности от 300 до 600 м шестью выстрелами. По результатам индивидуального зачета лучший результат показал представитель белорусской команды, заняв первые места в трех из семи упражнений.

В итоге в индивидуальном зачете первое и второе места заняли белорусские снайперы. Третье место у российского стрелка. В десятке сильнейших также представители Китая, Ирана и Казахстана.

После первого этапа также определился рейтинг каждой команды (сумма мест всех снайперов за упражнения). Восемь команд прошли во второй этап состязаний - парный зачет. В их числе команды Беларуси, России, Казахстана, Китая, Узбекистана, Ирана, Вьетнама и Азербайджана. Они составят группу А и будут бороться за призовые места. Для остальных команд конкурс на этом не заканчивается. Они составят группу Б и будут состязаться во втором этапе за поощрительные призы командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

В нынешнем году Армейские игры проходят с особым размахом. В соревнованиях участвуют более 5 тыс. военнослужащих в составе 221 команды из 37 государств. Одновременно на 21 полигоне военные профессионалы разыграют 32 комплекта медалей. Белорусские команды заявлены в 18 конкурсах, которые пройдут на территории России, Казахстана, Китая, Индии, Узбекистана, Беларуси. Ратное мастерство и боевую выучку продемонстрируют белорусские танкисты, летчики, инженеры, десантники, автомобилисты, артиллеристы, связисты, кинологи, стрелки-зенитчики, специалисты войск радиационной химической и биологической защиты. Два конкурса - "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" - пройдут на территории Беларуси на полигоне под Брестом. -0-