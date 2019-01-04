Белорусы мечтают о любви, а не о деньгах в 2019 году

Две трети белорусов мечтают о любви, счастье и мире во всем мире в 2019-м году. И лишь одна треть жаждет денег, высокой зарплаты и иных материальных ценностей. Оригинальный опрос был проведен во время празднования Нового года 30 декабря каршерингом Anytime.

Компания представила "Машины желаний": два автомобиля, один из которых символизировал любовь и счастье, второй – деньги и успех в наступающем 2019-м году. И предложила загадывать желания и наклеивать "снежинки" на соответствующее авто. Результат получился, мягко говоря, неожиданным: за материальные ценности проголосовало около 35% участников, а вот за нематериальные – более 65%!

Празднование Нового года для своих клиентов, в том числе и будущих, каршеринг Anytime организовал в минской "Песочнице". Помимо "Машин желаний" гостям предложили посоревноваться в мандариновом квесте, испытать свою меткость на дротиковом стенде, насладиться прекрасным "Азотным шоу" (и стать его участником), а также другие развлечения. Все победители конкурсов получили подарки от организаторов. Особой популярностью среди призов пользовался символ наступающего года - оранжевая свинка-копилка.

Дед Мороз прибыл на праздник в санях, которые были запряжены в автомобиль. Помимо обычной зеленой елки, на празднике была установлена футуристическая оранжевая ель.