Белорусы могут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы не более суток

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России уточнило установленный российской стороной порядок транзита граждан Беларуси, возвращающихся домой через Москву. Соответствующая информация опубликована на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

"По информации, полученной посольством Беларуси в России от российских компетентных органов, для граждан Республики Беларусь, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево, - говорится в сообщении. - Обращаем внимание, что для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов".

Согласно установленным с 18 марта из-за противодействия распространению коронавируса в России правилам, транзит авиапассажиров возможен только в пределах одного аэропорта. То есть, если гражданин Беларуси, к примеру, прилетел из-за границы в Москву в аэропорт Домодедово, то он должен, не покидая транзитной зоны, вылететь в Минск также из этого аэропорта.

В настоящее время из Домодедово в Минск летает авиакомпания "Белавиа". Из московского аэропорта Шереметьево в белорусскую столицу рейсы осуществляются "Белавиа" и российской авиакомпанией "Аэрофлот".-0-