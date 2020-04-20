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20 апреля 2020, 12:54

Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19

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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19. Соответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены", сообщает БЕЛТА.

Тест составлен на основе опыта специалистов профилактической медицины НПЦ гигиены как инструмент самооценки и совершенствования гигиенических навыков профилактики инфекционных заболеваний. На сайте говорится, что содержание и интерпретация результатов отражает частное мнение.

Авторы предлагают оценить факторы риска, а также особенности поведения в течение последних двух недель. В тесте 23 вопроса. Они касаются в том числе перемещения по городу, посещения магазинов, аптек и учреждений общественного питания, соблюдения физического дистанционирования в общественных местах, а также иных профилактических мер.

В случае значительного риска инфицирования рекомендуется принять дополнительные меры для того, чтобы защитить себя и свое окружение. Нужно обратить внимание на гигиенические навыки профилактики инфекционных заболеваний, а при появлении клинических симптомов незамедлительно обратиться в учреждение здравоохранения.

Ранее с призывом беречь здоровье и при возникновении симптомов острых респираторных инфекций (ОРИ) как можно раньше обращаться за медпомощью выступили белорусские врачи. Позаботиться о собственном здоровье, в частности, призвал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. "При появлении первых симптомов вирусной инфекции обязательно обратитесь за медицинской помощью. Чем раньше вы начнете лечение, тем более высока вероятность того, что перенесете заболевание в легкой, малосимптомной форме", - сказал он. По словам Олега Руммо, это позволит не только сохранить здоровье себе и обезопасить своих близких, но и поможет медицинским работникам, которым сейчас очень непросто.-0-

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