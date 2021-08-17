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17 августа, Минск /Корр БЕЛТА/. Белорусы могут получать египетские электронные визы. Об этом напоминает посольство Беларуси в Египте, сообщает БЕЛТА.Срок рассмотрения поданных документов составляет до семи рабочих дней с даты регистрации, а срок действия визы - один месяц с правом его продления без дополнительного взимания каких-либо платежей и сборов еще на один месяц в главном управлении паспортов, иммиграции и гражданства МВД Египта либо его региональных филиалах. Для получения электронной туристической визы в качестве документов визовой поддержки гражданин Беларуси, не имеющий иного иностранного гражданства, должен предоставить гарантии его приема одной из туристических компаний. Как правило, указанным документом выступает туристический ваучер. При этом туроператор обязан предварительно (на дату въезда путешественника в страну) направить информацию о туристе (подтверждение его приема) в миграционные службы в пункте пропуска через границу и обеспечить его встречу.Стоимость сбора за рассмотрение визовой заявки зависит от кратности въезда и составляет для однократного въезда - $25, многократного - $60."Республика Беларусь включена в список стран, граждане которых имеют право получать въездную электронную туристическую визу путем регистрации и подачи соответствующей заявки через специализированное приложение E-visa. При этом предусматривается возможность въезда граждан Беларуси в Египет через любой действующий международный пункт пропуска, выбранный туристом и указанный им в визовой заявке", - пояснили в дипмиссии."Это открывает возможность для поездок не только на Красное море, но и в Каир. Такой дружественный шаг позволит в целом активизировать весь комплекс связей и обменов Беларуси и Египта, - считают в посольстве. - Плюс это решение позволит предметно работать над открытием прямого регулярного авиасообщения".-0-