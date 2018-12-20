Белорусы могут получить "Добрые бонусы" за помощь поисково-спасательному отряду "Ангел"

20 декабря, Минск /БЕЛТА/. С 20 по 22 декабря белорусский поисково-спасательный отряд "Ангел" совместно с компанией МТС проводит благотворительную акцию под названием "День Ангела". Каждый, кто в этот период перечислит на счет поисково-спасательного отряда Br2, получит "Добрый бонус", сообщили БЕЛТА в руководстве отряда.

Чтобы стать участником акции и поддержать волонтеров, необходимо: набрать USSD-запрос *222*13#; в графе "Пожертвовать 2 BYN разово" ввести цифру 1 и нажать "Отправить"; дождаться SMS об успешном переводе денег на счет ПСО "Ангел"; зайти в приложение "Мой МТС"; подключить один из "Добрых бонусов" на выбор: 2 часа на бесплатные разговоры внутри сети или 2 месяца бесплатного пользования сервисом "Под защитой". Потратить свои "Добрые бонусы" вы сможете на приятные слова близким или для установки защиты на свой гаджет. Услуга "Под защитой" поможет найти и вернуть смартфон или планшет в случае утери или кражи. Сервис работает круглосуточно по всему миру.

Возможность участия в акции предоставляется не более одного раза для одного абонентского номера. Подробнее об условиях можно узнать на сайте МТС.

Поисково-спасательный отряд "Ангел" уже более шести лет занимается поиском пропавших без вести. Добровольцы по всей стране бесплатно помогают взрослым и детям, которые оказались в трудной ситуации.-0-