Белорусы могут прилететь из Китая прямым рейсом Air China

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4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусы могут прилететь из Китая только прямым рейсом Air China, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР. "По состоянию на 4 апреля граждане Беларуси имеют возможность вылета с территории Китайской Народной Республики в Беларусь рейсами авиакомпании Air China по маршруту Пекин-Минск", - отметили в дипломатической миссии. В связи с ограничениями зарубежными странами по въезду/выезду, отменой регулярных авиарейсов для следования в Республику Беларусь дипломаты просят в срочном порядке связываться с консульскими сотрудниками белорусских загранучреждений, аккредитованных в Китае, для получения консультаций для выезда по телефонам: в Пекине +86 155 1061 8510 (cn.consul@mfa.gov.by), в Шанхае +86 139 1856 1690, в Гуанчжоу +86 186 2065 2344.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!