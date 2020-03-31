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31 марта 2020, 15:49

Белорусы могут уехать из польского Гданьска 31 марта и 2 апреля

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31 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские граждане смогут вернуться из польского Гданьска, воспользовавшись автобусными рейсами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Польше.

Так, 31 марта организован автобусный рейс по маршруту Гданьск - Варшава - Брест - Барановичи - Минск. На 2 апреля запланирован рейс Гданьск - Гродно - Белосток - Лида - Минск. "Оба рейса организуются компанией PKS Gdaсsk", - уточнили в белорусском посольстве.

Билеты можно приобрести через интернет-ресурсы: http://www.biacomex.pl/kup-bilet.html, www.e-podroznik.pl, либо сообщить свои данные (фамилия, имя (латиница/русский), контактный номер телефона, гражданство) на e-mail: marketing@pks.gdansk.pl, либо в кассах автовокзала Гданьска.

В посольстве обращают внимание, что в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси от 25 марта 2020 года лица, прибывшие из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня приезда должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Они также не подлежат последующему пропуску через границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции).

Режим самоизоляции не распространятся на сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории нашей страны, а также членов их семей; глав и членов официальных делегаций; водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов; членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; иностранцев, следующих транзитом через белорусскую территорию для возвращения к месту жительства.-0-

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