Белорусы могут внести в Палату представителей предложения об изменениях в Конституцию

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей собирает предложения по изменениям в Конституцию Беларуси. Такая информация размещена на сайте Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.

Свои предложения белорусы могут направлять по электронной почте Zakon@house.gov.by до 25 октября.

"Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей", - говорится в сообщении.

В Палате представителей обратили внимание: направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном законом "Об обращениях граждан и юридических лиц".-0-