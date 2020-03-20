Белорусы могут воспользоваться поездом Киев-Рига-Киев 21-22 марта для возвращения домой

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Беларуси могут воспользоваться поездом №32/31 Киев - Рига - Киев для возвращения домой, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"По согласованию с министерствами иностранных дел Украины, Беларуси, Литвы и Латвии для проезда граждан данных государств к местам проживания назначается поезд №32/31 Киев - Рига - Киев с отправлением из Киева 21 марта, из Риги - 22 марта", - сказали в БЖД.

По территории Беларуси поезд проследует с остановками на станциях Словечно, Калинковичи, Светлогорск-на-Березине, Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1, Минск-Пассажирский, Молодечно, Сморгонь, Гудогай.

На территории Литвы при следовании поезда из Киева высадка пассажиров будет только на станции Вильнюс, при следовании из Риги посадка пассажиров будет только на станциях Шяуляй и Вильнюс.

"В соответствии с решениями Украины, Литвы и Латвии, принятыми с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, въезд граждан Беларуси в данные государства временно ограничен. Вместе с тем белорусы могут воспользоваться этим поездом для возвращения домой", - отметили в БЖД.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра 105.-0-