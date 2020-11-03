Белорусы на фоне COVID-19 вместо заграницы стали чаще отдыхать в агроусадьбах - Минспорт

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы на фоне COVID-19 вместо заграницы стали чаще отдыхать в агроусадьбах, сообщила сегодня журналистам директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, внутренний туризм изменился. Люди предпочитают путешествовать небольшими группами, индивидуально, вдвоем или семьей, остановиться в агроусадьбе, где ограниченное количество мест для размещения", - отметила Ирина Воронович.

"Агроусадьбы не пустовали вообще. Они все время были заняты, и многие люди просто не могли попасть туда", - пояснила директор Департамента по туризму.

По ее словам, в приоритете у белорусов в этом году также было посещение заповедников и других мест, которые позволяли не находиться в закрытом помещении с большим количеством других людей.

Стимулом для развития внутреннего туризма в определенной степени стали и ковидные ограничения в перемещении, введенные другими странами. "Те, кто раньше выезжали за границу, понимали, что все равно надо отдохнуть. Те, кто хотел и планировал (попутешествовать по Беларуси. - Прим. БЕЛТА), получили такую возможность", - сказала директор департамента.

Сейчас формируется госпрограмма по туризму в Беларуси на 2021-2025 годы. По словам Ирины Воронович, в документе учтут моменты, которые сдерживают внутренний туризм, например, недостаточное развитие инфраструктуры в некоторых местах.

Как рассказала заместитель директора - начальник отдела маркетинга Национального агентства по туризму Елена Лихимович, для путешествующих внутри страны есть необычные экскурсии, которых нет в других странах. Например, в Ельне по болотам можно прогуляться в болотоступах. Есть ночные экскурсии, экскурсии по крышам, туры с анимацией, поездки по узкоколейной дороге. "Трендом этого года стали беговые экскурсии, во время которых группа людей знакомится с архитектурными памятниками", - отметила Елена Лихимович. Большую популярность приобрели туры на байдарках.-0-

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