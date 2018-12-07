Белорусы назвали ТОП-10 любимых брендов

В Беларуси составлен рейтинг продуктовых брендов, которые пользуются у населения наибольшим доверием и симпатией. Возглавил список фаворитов молочный производитель "Савушкин продукт", сообщили БЕЛТА организаторы.

Лучших производителей продуктов питания определили потребители. Во время исследования были распространены около 3 млн анкет и получены 438 тыс. голосов. Чтобы обеспечить репрезентативность, организаторы опросили респондентов из всех областей, разных возрастов и социальных групп. При этом каждого участника попросили назвать лучшие торговые марки, а не выбрать из списка.

В список самых популярных вошли 10 торговых марок. Первое место с большим отрывом завоевал обладатель Гран-при народной премии - "Савушкин продукт". Брестский производитель победил в каждом регионе, а в общем рейтинге получил 18,13% голосов.

Второе место досталось молочной марке из Волковыска - "Беллакт". За него проголосовали 5,79% респондентов. В первую "тройку" также вошла шоколадная фабрика "Коммунарка", которую выбрали 4,21% белорусов. На строчке ниже разместился барановичский "Гаспадар" (3,96% голосов), известный своими крупами, мукой и мясными изделиями. Слегка уступил ему рыбный производитель "Санта Бремор" (3,7%).

Белорусы также предпочитают витебскую марку куриных изделий "Ганна" (3,23%). Популярным оказалось и "Лидское пиво" (2,89%). Ниже расположились - шоколадная фабрика "Спартак" (2,85%) и молочная марка "Бабушкина крынка" (2,77%). Замыкает рейтинг производитель майонеза и соусов "Камако" (2,55%).

"Белорусам в принципе повезло с продуктовыми производителями. Все торговые марки, которые вошли в ТОП-10, действительно пользуются народной любовью. И это означает, что они не только выпускают продукты высокого качества, но и сформировали сильный бренд, которому доверяет население. А еще - не растеряли его, а лишь укрепили: на протяжении многих лет лидером остается "Савушкин продукт", хотя и другие производители тоже показывают хорошую динамику. Благодаря их активности уровень доверия белорусов к отечественным производителям такой высокий", - подчеркнула организатор премии "Народная марка" Алена Устинович.

"Год за годом наша компания укрепляет свои позиции на молочном рынке Беларуси, о чем свидетельствуют и результаты народного опроса. А это значит, что мы с покупателем неплохо знаем друг друга. Современные потребители все больше заботятся о своем здоровье и отдают предпочтение натуральным продуктам: для них важен не только вкус, но и состав, а следовательно, качество продукта. Чтобы быть успешным на рынке, нужно производить только натуральную и полезную продукцию. И этому принципу мы будем следовать всегда", - отметила заместитель генерального директора ОАО "Савушкин продукт" Елена Бабкина.

Премией "Народная марка" награждают уже шесть лет. Исследование предпочтений белорусов проводилось во всех регионах по репрезентативной выборке с учетом усредненного портрета белорусского покупателя. Около 60% респондентов составили женщины, а 40% - мужчины. Порядка 36,8% участников опроса составили потребители в возрасте от 25 до 34 лет, а свыше 28,8% - в возрасте от 35 до 44 лет. Большинство имеет высшее образование и зарабатывает до 1000 рублей в месяц.-0-